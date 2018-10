James Wan lascia la regia di Conjuring 3, subentra Michael Chaves

Nonostante le riprese dovrebbero partire nel 2019, The Conjuring 3 ha perso il suo regista. Il The Hollywood Reporter ha confermato che il regista originale della serie, James Wan, ha deciso di fare un passo indietro e non dirigere il terzo episodio.

Al suo posto subentrerà Michael Chaves, regista dell'horror soprannaturale prodotto sempre da Wan The Curse of La Llorona; Wan, chiaramente, resterà a bordo del progetto come produttore e come "padrino" del franchise. "Lavorando con Chaves a stretto contatto per The Curse of La Llorona, l'ho conosciuto come regista" ha spiegato James Wan "La sua abilità nell'includere emozioni in una storia, il suo saper spaventare, lo rendono perfetto per dirigere il terzo film della saga di Conjuring".

"Sono un grandissimo fan della saga" ha svelato Chaves "I film sono una combinazione rarissima di emozioni e spaventi. E' eccitante ed è un onore poter lavorare con James e la squadra della New Line ancora una volta".

La sceneggiatura è stata scritta da David Leslie Johnson. Con delle riprese rumoreggiate per il 2019, è chiaro che Conjuring 3 possa uscire nel 2020. Patrick Wilson e Vera Farmiga sono attesi di ritorno nel cast del terzo episodio. In questi giorni è arrivato in sala lo spin-off The Nun - la vocazione del male ma sono in preparazione anche Annabelle 3 e The Crooked Man.