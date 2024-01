James Wan e Jason Blum fondono Blumhouse e Atomic Monster: storico accordo per l'horror

Più di un anno dopo aver dichiarato l'intenzione di unire le loro società, i maestri dell'horror Jason Blum e James Wan hanno ufficialmente concluso l'affare in queste ore.

La Atomic Monster e la Blumhouse hanno trovato un accordo per la fusione, con il banner di James Wan e la casa di produzione di Jason Blum che diventeranno presto una cosa sola, come ha annunciato lo stesso Blum tramite la sua pagina ufficiale del social network X, dalla quale ha postato per i suoi follower un video che mostra titoli come The Conjuring, M3GAN e Get Out. "Le principali case dell'orrore sono ora sotto lo stesso tetto", ha scritto Blum.

I due banner hanno già lavorato insieme molte volte in passato, e questa settimana negli Stati Uniti usciranno con il loro nuovo film Night Swim - distribuito dalla Universal, distributore di lunga data di Blumhouse. Il duo è stato anche dietro al successo del 2023 M3GAN e ha collaborato per la prima volta al franchise di Insidious nel 2010. In base al nuovo accordo, Blumhouse e Atomic Monster lavoreranno come etichette separate e manterranno l'indipendenza creativa, con una struttura proprietaria a tre teste divisa tra Jason Blum, il proprietario di maggioranza, James Wan e Comcast, la società madre di NBCUniversal. "Di solito non distribuiamo più di tre o quattro film all'anno, ma la mia speranza è che con James in squadra ora potremmo raddoppiare la cifra portandola a sei-otto film", aveva detto Blum a The Hollywood Reporter nel novembre 2022, poco dopo aver annunciato il potenziale accordo.

Jason Blum viene dal grande successo di Five Nights at Freddy's, adattamento del videogame omonimo diventato in poco tempo il film di maggior incasso nella storia della Blumhouse, e presto collaborerà nuovamente con James Wan per il film Dead by Daylight, altro adattamento di un famoso videogame horror. la mente dietro numerosi franchise horror, tra cui Saw, Insidious e The Conjuring, è attualmente nei cinema con Aquaman e il regno perduto, ma ha già confermato che il suo prossimo progetto segnerà un ritorno all'horror con un film basato su Il ritorno di Cthulhu di HP Lovecraft.

Vi terremo aggiornati su tutte le future novità, restate sintonizzati.