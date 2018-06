James Wan: in Aquaman le scene sott'acqua non saranno assolutamente come in Justice League

Tra le critiche che sono state mosse a Justice League c'è quella che riguarda la scena introduttiva del mondo di Atlantide, quella tra Mera e Arthur che parlano sott'acqua all'interno di una "bolla" d'ossigeno creata dalla stessa principessa. Aquaman, tuttavia, sarà diverso.

Inutile dire che i fan hanno immediatamente criticato la scelta, dal momento che gli abitanti di Atlantide di tutto hanno bisogno, tranne che dell'ossigeno per parlare! Sulla scia della negatività suscitata da Justice League (soprattutto nei fan DC), James Wan, regista "rubato" all'horror dalla Warner Bros., ci ha tenuto a specificare immediatamente che in Aquaman le cose saranno molto diverse rispetto a quanto visto in Justice League.

Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly - che ha assistito alla proiezione di 14 minuti del film - possiamo stare tranquilli: i dialoghi sott'acqua sono normali, non ci sono bolle, la gente parla in modo naturale.

Quindi, a conti fatti, tutto dovrebbe svolgersi in modo piuttosto semplice e Aquaman potrebbe davvero rivelarsi uno dei migliori prodotti visti finora nel DC Extended Universe. Che ne dite? Siete curiosi di vedere questa versione di Curry di Jason Momoa in un film standalone, dal momento che ci siamo fatti un'idea della sua "presenza" e dei suoi modi in Justice League?