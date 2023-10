James Wan ha impedito ad Amber Heard di pubblicizzare Aquaman 2?

Non accennano a placarsi le polemiche riguardanti gli avvenimenti sul set di Aquaman 2, con protagonisti Jason Momoa e Amber Heard. Adesso sembra che il regista della pellicola abbia impedito all’attrice di pubblicizzare il film sui social.

Secondo il report di Variety che ha rivelato numerosi retroscena provenienti dal set di Aquaman 2, James Wan avrebbe vietato all’interprete di Mera di pubblicizzare il film su qualsiasi canale di comunicazione social, probabilmente in seguito al processo che ha coinvolto l’attrice e l’ex marito Johnny Depp, e la cattiva pubblicità che ne sarebbe derivata. Variety riporta in particolare gli appunti del terapeuta che seguiva Amber Heard:

“Ha alzato la voce con me - 'Non posso nemmeno pubblicare qualcosa su Aquaman' - ha parlato come se fosse colpa mia - ho detto 'Mi dispiace'", si legge nelle note del terapeuta in riferimento a Wan. "Nessuno poteva scattare selfie con me sul set, visto quello che è successo".

Il regista di Aquaman 2 non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, nonostante molti addetti ai lavori abbiano sempre affermato che l’approccio del cineasta nei confronti degli attori sia sempre stato cordiale e di supporto. Dichiarazioni che vanno in contrasto con un altro rumour che parlava di una richiesta di licenziamento nei confronti di Amber Heard da parte di Wan, non per il processo, ma per lo scarso feeling tra lei e Jason Momoa.

La situazione è estremamente caotica, e proprio la DC ha categoricamente negato le notizie che parlavano di Jason Momoa ubriaco sul set di Aquaman 2.