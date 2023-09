James Wan ha imparato un'importantissima lezione con Aquaman 2: di cosa si tratta

Una nuova sfida attende Aquaman: adesso che è lui il re di Atlantide dovrà regnare in un mondo sottomarino che non conosce quanto dovrebbe, mentre una vecchia conoscenza di Arthur Curry giura vendetta. Anche per James Wan, regista di Aquaman 2, realizzare il sequel del fortunatissimo film DC ha rappresentato una sfida importante.

Aquaman e il regno perduto è uno di quei film che necessita di una massiccia dose di CGI e dall'ultimo film dedicato al supereroe di Jason Momoa ne è passata di acqua sotto i ponti. Il primo Aquaman, infatti, debuttò nelle sale nel 2018 e da allora, l'innovazione in campo cinematografico ha fatto grandi passi avanti: "La tecnologia in generale avanza ogni anno che passa - ha detto il regista James Wan - È stato difficile girare il primo film, ci sono acrobazie davvero complesse e non è il massimo per gli attori che cercano di recitare allo stesso tempo".

Proprio per questo motivo, dunque, Aquaman 2 ha dato a Wan molta più libertà: "Quindi l'effetto positivo della tecnologia sul film è che potevo ottenere performance migliori evitando agli attori molte difficoltà - ha continuato il regista - E il mio team degli effetti speciali e degli effetti visivi ha fatto davvero un ottimo lavoro, mi ha ascoltato e abbiamo riflettuto su ciò che non andava nel primo film".

James Wan, di certo, una lezione con Aquaman 2 l'ha imparata! Adesso che il trailer di Aquaman e il regno perduto è online aumenta l'attesa per il debutto cinematografico della pellicola DC previsto per dicembre 2023 mentre un dubbio si fa avanti nel fandom: Aquaman 2 ha tagliato scene con Ben Affleck e Amber Heard?