James Wan sul futuro di The Conjuring e perché non ha mai diretto una trilogia completa

Dopo la regia degli acclamati The Conjuring e The Conjuring 2 - Il Caso Enfield, il regista James Wan la sua creatura nota come The Conjuring Universe è passato a curarla solo in qualità di produttore.

L'autore di Aquaman ha infatti curato la realizzazione di Annabelle, Annabelle 2: Creation, The Nun, La Llorona - Le Lacrime del Male e l'imminente Annabelle 3, e farà la stessa cosa con The Conjuring 3: inizialmente Wan avrebbe dovuto dirigere il terzo capitolo della saga di Ed e Lorraine Warren, solo per decidere improvvisamente di lasciare il compito a Michael Chaves, "battezzato" recentemente proprio con La Llorona.

In una recente intervista promozionale per Annabelle 3, il regista si è sbottonato sul suo futuro nel franchise horror.

"Io non dico di no a niente, mai. Questo è quello che ho imparato. L'idea è grandiosa, ma in realtà ... ho scoperto che adoro trovare nuovi, giovani registi, futuri registi. Mi piace pensare a dei film che permettano a dei nuovi autori di sbocciare e di giocare nel nostro universo."

E' la terza volta nella sua carriera che Wan decide di non concludere personalmente una trilogia, dopo aver lasciato la regia di Saw concluso il primo capitolo e quella di Insidious dopo il secondo. A questo proposito, il regista ha spiegato:

"Non credo sia una cosa da me. È strano, tutti vogliono che faccia la cosa della trilogia completa, ma io sono più un tipo da Lato A e Lato B. Mi sento abbastanza fortunato da essere tornato per fare il secondo capitolo, mi sento sempre come se dopo il secondo film avessi già detto tutto ciò che avevo bisogno di dire e quindi sono pronto ad andare avanti. Sono pronto ad andare avanti per iniziare qualcosa di nuovo, fare qualcos'altro che mi ecciti. È così che è sempre stato per me."

Prossimamente, James Wan produrrà l'horror The Trench, spin-off di Aquaman, e dovrebbe tornare per Aquaman 2 ... ma vi consigliamo di non scommettere sulla sua regia per un eventuale Aquaman 3.