James Wan dirigerà un nuovo film horror prima di Aquaman 2

James Wan è finalmente pronto a tornare dietro la macchina da presa di un film di genere. Secondo quanto riportato da Variety, infatti, prima di dirigere Aquaman 2 il regista si cimenterà con una nuova pellicola horror.

I dettagli del progetto non sono ancora stati rivelati ma l'outlet conferma che Wan ha in programma di dirigere un film horror per la New Line Cinema, la casa di produzione con cui ha già collaborato per dare vita al The Conjuring Universe, Lights Out e al nuovo adattamento di Mortal Kombat. Secondo The Wrap il film sarà un progetto originale.

Wan scriverà la sceneggiatura insieme a Ingrid Bisu e agirà anche in veste di produttore tramite il banner Atomic Monster con Michael Clear. Il film è finanziato indipendentemente da Starlight Media e Midas Innovation, la quale gestirà anche la distribuzione in Cina.

Se tutto andrà come previsto le riprese del film partiranno questo autunno a Los Angeles, dopodiché dal 2020 Wan potrà dedicarsi pienamente alla pre-produzione del sequel di Aquaman, la cui uscita è stata fissata ufficialmente al 16 dicembre del 2022.

Negli ultimi anni Wan si è dedicato a grandi produzioni come Fast & Furious 7 e Aquaman ma a quanto pare non ha intenzione di abbandonare il genere che l'ha reso famoso in tutto il mondo, grazie soprattuto al grande successo di film come Saw, Insidious e ovviamente The Conjuring.