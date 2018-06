James Wan conferma quando arriverà il trailer di Aquaman!

In questi giorni ci sono molte novità che riguardano Aquaman, prossimo cinefumetto targato DC Comics distribuito dalla Warner Bros. Pictures. Infatti abbiamo visto svariate foto ufficiali cosi come concept inediti dalla pellicola ambientata nell'Universo Cinematografico DC.

Ma la domanda principale di numerosi appassionati del mondo della DC Comics è sempre la stessa: quando arriverà il primo trailer ufficiale di Aquaman? A sorpresa, dopo tanti rumor apparsi in rete nelle scorse settimane e poi, puntualmente, smentiti, è lo stesso James Wan a confermarlo: il trailer debutterà in esclusiva al San Diego Comic-Con di questo luglio, dunque tra poche settimane. Non è chiaro se il trailer arriverà immediatamente dopo in rete ma si presuppone che sia cosi. Insomma, non manca poi molto alle prime immagini del prossimo cinefumetto DC!

Il film diretto da James Wan arriverà nei cinema a dicembre mentre in Italia sarà nelle sale solo a partire da gennaio 2019. Jason Momoa riprenderà i panni di Arthur Curry/Aquaman nel film, dopo averlo interpretato brevemente in Batman v Superman: Dawn of Justice e successivamente in Justice League. Accanto a lui troveremo attori come Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, Micheal Beach, Ludi Lin, Randall Park e Willem Dafoe.