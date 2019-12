James Wan celebra l'anniversario di Aquaman con delle foto inedite dal set del film

È passato un anno dall'uscita nelle sale di Aquaman, il film con Jason Momoa che in pochi mesi ha firmato il più grande incasso della storia della DC Films, e per celebrare questo speciale anniversario James Wan ha diffuso in rete alcune foto scattate personalmente sul set della pellicola.

"Buon anniversario Aquaman. Non posso crede a come sia volato il tempo. Condivido con voi alcune foto personali dal set. Chi è pronto per il prossimo capitolo?" ha scritto il regista su Instagram, dove ha pubblicato diverse foto del backstage con Momoa, Patrick Wilson, Willem Dafoe e Yahya Abdul-Mateen II che potete trovare in calce alla notizia.

I dettagli su Aquaman 2 sono ancora sconosciuti, ma in una recente intervista l'interprete del Re di Atlantide ha rivelato che manca ancora almeno un anno all'inizio delle riprese. Proprio per questo, Wan in questo periodo si sta dedicando ai numerosi progetti che lo vedono anche in veste di produttore - tra le altre cose, lo ricordiamo, sta sviluppando anche un reboot di Mortal Kombat.

Con l'uscita del sequel fissata al 16 dicembre 2022, infatti, il regista ha avuto tutto il tempo per dedicarsi a un progetto indipendente (almeno nello spirito): in pochi mesi ha già completato le riprese di Malignant, nuovo film horror totalmente originale che arriverà nelle sale il 14 agosto 2020.