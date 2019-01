James McAvoy vorrebbe interpretare Francesco Totti

Scritto e diretto da M. Night Shyamalan , Glass riporta sul grande schermo Bruce Willis nei panni di David Dunn, guardia di sicurezza di Philadelphia dai poteri sovrumani, e Samuel L. Jackson , nelle vesti del machiavellico Uomo di Vetro. Insieme a loro, per la prima votla, James McAvoy, di nuovo nelle molteplici identità di Kevin Wendell Crumb.

Nel corso di un'intervista concessa a Il Messaggero proprio in occasione del lancio promozionale di Glass, McAvoy ha replicato ad una domanda nella quale gli veniva fatta notare la grande somiglianza con il leggendario capitano della squadra giallo rossa: “Somiglio davvero a Francesco Totti? Da quello che so, si è appena ritirato dal calcio giocato, giusto? Mi piacerebbe interpretarlo, un giorno!”

L'attore scozzese, che a partire da giovedì 17 gennaio arriva nelle sale italiane con il film sequel-spin-off-crossover di Unbreakable - Il predestinato e di Split (che in questo speciale abbiamo simpaticamente ribattezzato lo Shyamalan Cinematic Universe ), in futuro potrebbe interpretare l'ex calciatore ora dirigente dell'AS Roma.

Durante una recente intervista promozionale per Glass , nuovo film di M. Night Shyamalan , la star James McAvoy ha dichiarato di essere interessato ad interpretare l'ex calciatore Francesco Totti .

Gli ultimi Film in uscita in Homevideo BluRay e DVD li trovi in offerta su Amazon.it.