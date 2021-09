James McAvoy rivoluzionario nel trailer di My Son: un film totalmente improvvisato

Arriverà in streaming su Peacock il prossimo 15 settembre My Son, film che avrà per protagonisti James McAvoy e Claire Foy e che viene descritto come "un'esperienza cinematografica rivoluzionaria". La performance dell'attore di X-Men: L'Inizio, infatti, è completamente improvvisata. La piattaforma streaming ha pubblicato il trailer del film.

Le immagini, che si possono vedere anche all'interno della notizia, spiegano che a James McAvoy non è stata mai consegnata una sceneggiatura di My Son, né gli è stato spiegato cosa stava per succedere prima di iniziare a girare le singole scene.

Nel film James McAvoy interpreta Edmond Murray, che secondo la sinossi ufficiale riceve, mentre è in auto nel cuore delle Highlands, una telefonata dalla sua ex moglie (interpretata da Claire Foy). Quest'ultima in lacrime gli rivela che il loro figlio di sette anni è scomparso durante un campeggio. Ben presto diventa chiaro che il bambino è stato rapito, per la disperazione dei genitori.

"Sono riuscito ad avere un'esperienza che nessun attore può avere" ha dichiarato James McAvoy, che figura anche tra i doppiatori del videogame Twelve Minutes. "Spero che riusciremo a dare al pubblico qualcosa di veramente tangibile, a cui possano aggrapparsi mentre questo thriller va avanti."

The Hollywood Reporter ha paragonato le atmosfere di My Son a quelle della serie Broadchurch, spiegando che durante le riprese McAvoy era a conoscenza soltanto degli aspetti fondamentali della storia, ed era consapevole di dover portare il suo Edmond "da un punto A a un punto B". Staremo a vedere i risultati di questo lavoro sperimentale.