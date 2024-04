James McAvoy sarà protagonista di un horror alquanto disturbante, ecco il trailer

Blumhouse ha lavorato all'horror dal titolo Speak No Evil, con protagonista James McAvoy. Al CinemaCon è stato presentato da Universal e Blumhouse il primo trailer del remake dell'omonimo film del 2022 di Christian Tafdrup, le cui riprese sono state interrotte a causa dello sciopero del sindacato SAG-AFTRA.

In Speak No Evil, Paddy (McAvoy), sua moglie Ciara (Aisling Franciosi) e il loro figlio muto Ant (Dan Hough), accolgono Louise (Mackenzie Davis) e Ben Dalton (Scoot McNairy) nella loro affascinante tenuta, prima che l'atmosfera si trasformi in un aggrovigliato incubo psicologico, come riporta la sinossi di ufficiale di Universal, che ha presentato il film nel corso dell'evento dedicato al cinema in corso di svolgimento.



Il film con protagonista James McAvoy è stato scritto e diretto da James Watkins e comprende nel cast anche la star di Black Mirror e Terminator: Destino oscuro Mackenzie Davis e il vincitore del premio SAG Scoot McNairy nei panni della coppia americana che si trasferisce nella casa dei protagonisti insieme alla figlia undicenne Agnes (Alix West Lefler).

Originariamente previsto in uscita ad agosto, Speak No Evil è stato posticipato al 13 settembre.

Conosciuto anche per la sua partecipazione alla saga degli X-Men, i fan si chiedono da tempo se James McAvoy tornerà o meno nel ruolo di Charles Xavier, leader del team, nei prossimi progetti della saga sui Mutanti nel Marvel Cinematic Universe.

