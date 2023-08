James McAvoy non voleva baciare Angelina Jolie: 'Faccio incubi sulle scene di sesso'

La nostra recensione di Wanted - Scegli il tuo Destino evidenzia un film tristemente monco, ma l'opera diretta da Timur Bekmambetov ha scomodato non soltanto il pubblico: James McAvoy, interprete del protagonista Wesley Gibson, ricorda il bacio con Angelia Jolie come estremamente imbarazzante.

Definendo l'esperienza "quanto di più lontano vi sia dal romanticismo", così ha aggiunto l'attore: "Raramente riesco a vivere il presente quando giro una scena di un bacio, o di sesso. Se lo facessi, allora mi preoccuperei di molestare qualcuno". Altrettanto preoccupante era la possibilità dei cattivi odori: "Il bacio dovrebbe essere l'ultima cosa, invece diventa la prima, subito dopo aver fatto la colazione; così, sei tutto strano in bocca".

Infatti, ricordiamo come la scena del bacio fosse incredibilmente precoce. "Era il suo primo giorno, la sua prima scena. Sono stato sul set per due settimane, ed è stato come: Ehy, come stai, piacere si conoscerti, sono James, ah, dimenticavo, ora gireremo la scena del bacio!'". Più in generale, "la mia paranoia è che la ragazza con cui sto girando una scena di sesso si chieda se me la sto cavando o meno. Ho dei veri e propri incubi prima di scene simili... e non c'è la possibilità di ricevere alcun tipo di stimolo, perché, tra nervosismo e tutte le persone che ti guardano, è semplicemente impossibile rilassarsi".

Wanted - Scegli il tuo destino è un film del 2008 ispirato all'omonima miniserie a fumetti scritta da Mark Millar e disegnata da J.G. Jones. Nel cast, oltre a James McAvoy nei panni di Wesley Gibson e Angelina Jonlie in quelli di Fox, ricordiamo anche attori del calibro di Morgan Freeman, Terence Stamp, Thomas Kretschmann e Common. Nel 2009, è stato commercializzato un videogioco sparatutto che segue gli eventi successivi alla pellicola.

