James McAvoy non è sicuro che gli X-Men funzionerebbero nel Marvel Universe

Durante una recente intervista promozionale per Glass, nuovo film di M. Night Shyamalan, l'attore James McAvoy ha parlato dell'eventualità che gli X-Men arrivino nel Marvel Cinematic Universe.

Secondo l'attore, è tutta una questione di numeri.

"Non so se gli X-Men potrebbero entrare nell'universo Marvel, non sono così sicuro che la cosa funzionerebbe", ha detto McAvoy nell'intervista (durante la quale era seduto, tra l'altro, fianco a fianco a Samuel L. Jackson, co-protagonista di Glass e, come sappiamo, interprete di Nick Fury). "Forse potrebbero, ma penso che l'universo degli Avengersc sia diverso da quello degli X-Men. Nel Marvel Cinematic Universe hai solo qualche supereroe nel mondo, voglio dire okay non sono pochi, ce n'è una buona quantità, ma saranno, quanti?, l'equivalente di un paio di squadre di football. Nel mondo degli X-Men, invece, c'è il potenziale per milioni di supereroi."

McAvoy ha continuato: "Nel mondo degli X-Men ci sono centinaia di migliaia, forse milioni di persone dotate di superpoteri, e le implicazioni sociali di questa cosa sono molto diverse."

Di certo l'interprete di Charles Xavier ha toccato un punto interessante. Voi cosa ne pensate dell'argomento? Fatecelo sapere nei commenti!

Qualche tempo, il ceo dei Marvel Studios Kevin Feige ha ammesso di essere entusiasta di portare gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. "La verità è che sono incredibilmente eccitato non solo per gli X-Men, ma anche per I Fantastici Quattro e tantissimi altri personaggi poco conosciuti. Ci sono letteralmente centinaia di nomi sui documenti dell'acquisizione [Disney-Fox, ndr] e ora possiamo avere accesso a tutti loro."

Vi ricordiamo che il prossimo film degli X-Men, intitolato X-Men: Dark Phoenix, arriverà nei cinema di tutto il mondo a giugno 2019. Sarà seguito da New Mutants, che uscirà ad agosto 2019 e a quanto pare sarà l'ultimo film della saga prodotto dalla 20th Century Fox, dato che Gambit, X-Force e Doctor Doom sono stati cancellati.