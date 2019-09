James McAvoy è L'Enigmista nella nuova fan-art su The Batman

Alle varie versioni cinematografiche di Batman un Enigmista manca dai tempi di Batman Forever del 1995, nel quale era interpretato da un Jim Carrey sulla cresta dell'onda. Da allora è stato soltanto un susseguirsi di Ra's al Ghul, Joker, Bane, Lex Luthor, Doomsday e così via.

Perché allora non pensare a portare nuovamente Edward Nigma sul grande schermo con l'uscita di The Batman? Parliamo d'altronde di uno dei villain più carismatici in quel di Gotham: tutto ciò che servirebbe è un attore capace di rendere appieno la follia del personaggio, esattamente come Carrey fece nel pur non impeccabile film di Joel Schumacher.

Niente paura: i fan hanno già il nome adatto. Una fan-art che sta circolando in questi giorni su Instagram ci presenta infatti James McAvoy nei panni dell'Enigmista: completamente rinnovato nel look (via la classica tuta verde per far posto ad un outfit più elegante e vagamente dandy) e sorriso carico di insanità mentale stampato sul volto, l'attore di Split e IT: Capitolo Due sembrerebbe effettivamente un'ottima scelta per il ruolo. Che Matt Reeves possa davvero cogliere il suggerimento?

Il regista, intanto, è stato impegnato come molti altri a celebrare lo scorso Batman Day: chissà che nel frattempo non abbia ascoltato un'altra candidatura degna di nota, ovvero quella di Rihanna per il ruolo di Poison Ivy.