James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe doppiatori del videogame Twelve Minutes

La divisione videoludica di Annapurna sta sviluppando un nuovo gioco, e per l'occasione ha deciso di chiamare a raccolta delle stelle di Hollywood di primo piano per il doppiaggio: James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe.

L'attore di X-Men, la protagonista di Star Wars e l'interprete di Vincent Van Gogh prenderanno parte al thriller interattivo Twelve Minutes in qualità di doppiatori.

Il gioco, di cui trovate anche il trailer in calce alla notizia, ha come protagonista un uomo (McAvoy), che durante una serata romantica con la moglie (Ridley) si trova a dover affrontare un attacco da parte di un intruso (Dafoe). Quando l'uomo cerca di fermare l'aggressore, viene colpito alla testa e si ritrova a vivere di nuovo la serata dall'inizio, bloccato in un time loop di 12 minuti.

I giocatori, spiega l'Hollywood Reporter, devono riuscire a risolvere il crimine e far tornare tutto alla normalità.

Il regista del videogioco, Luis Antonio, ha affermato: "Sono entusiasta che un cast così incredibile possa dare vita a tutte le sfumature e le complessità dei personaggi di Twelve Minutes. Questa esperienza mette insieme film e videogiochi, e questi attori straordinari sono perfetti per la sfida che rappresenta portare sullo schermo questo nuovo tipo di intrattenimento".

Altrettanto entusiasti devono essere anche gli attori in questione, e in particolare Daisy Ridley, dato che, a detta sua, subito dopo Star Wars ha faticato a trovare nuovi ingaggi.

Per ora non abbiamo ancora una data d'uscita per Twelve Minutes, ma sappiamo che sarà disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X.