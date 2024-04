James McAvoy compie 45 anni: 'Volevo diventare prete, poi però andò bene con le ragazze'

Cosa sarebbe la Hollywood di oggi senza James McAvoy? Noi non vogliamo pensare a un mondo in cui ruoli come quello di Charles Xavier o di Kevin Wendell siano stati affidati ad altri attori: prima che il nostro sfondasse nel mondo del cinema, però, c'è stata l'effettiva possibilità di perderlo per altre vocazioni.

Non solo James McAvoy rischiò di finire a lavorare in banca, infatti: l'attore, che oggi compie 45 anni, ha anche rivelato di aver valutato in adolescenza l'idea di diventare prete, per la precisione missionario! Ma cosa spinse la futura star di Espiazione e X-Men a cambiare idea sul suo avvenire?

"Intorno ai 15 anni presi la cosa in considerazione, ma non un prete qualunque, un missionario, perché pensavo che tutta quell'idea romantica di andare in regioni lontane ad aiutare persone fosse non solo una cosa bella e romantica da fare, ma anche qualcosa di avventuroso. Quindi ci pensai, ma poi cominciai ad avere più fortuna con le ragazze e la cosa divenne un impedimento sulla strade del mio matrimonio con Dio. Ragazze ed avventure, poi ad un certo punto arrivò la recitazione e io sono davvero, davvero grato per tutto questo, soprattutto perché Dio non mi ha punito nonostante io gli abbia voltato le spalle" sono state le sue parole. Il buon James avrà scelto la strada giusta? A voi la sentenza!

