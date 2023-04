James McAvoy compie 44 anni: 'L'idea di lavorare in banca mi terrorizzava'

Senza James McAvoy vivremmo in un mondo privo di Charles Xavier (Patrick Stewart permettendo), Split e di un bel po' di prove attoriali di grandissimo spessore: il rischio di sperimentare un'esperienza del genere è in effetti stato piuttosto concreto, viste le iniziali prospettive lavorative della star di Espiazione.

Il signor Tumnus de Le Cronache di Narnia: Il Leone, la Strega e l'Armadio, che spegne oggi le sue prime 44 candeline, aveva infatti davanti a sé un sicuramente brillante, ma altrettanto certamente meno appariscente, futuro da impiegato in banca: idea che, però, finì per spaventare non poco il povero James.

"Mi trovai davanti la prospettiva di lavorare in banca, e avendone sentito parlare da un mio amico, che era un anno avanti e a me e aveva lavorato nella stessa banca, mi terrorizzava. Dovevi stare seduto a leccare francobolli e farlo per sei giorni la settimana, dalle nove alle cinque. Poi uscire e pranzare con tutti gli altri. E io pensai: 'Preferisco farlo in un ambiente più interessante. [...] Fanc**o, proverò a chiedere'" sono state le parole dell'attore.

Tutto sommato meglio che le cose siano andate così, non trovate? Meglio per noi e per il cinema, con buona pace per le banche che avranno sicuramente perso un valido impiegato! A proposito di lavoro, intanto, James McAvoy sarà nel remake di Speak no Evil.