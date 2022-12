James McAvoy, il colpo di genio: 'Se mi riconoscono dico che faccio molti porno gay'

Quante volte vi è capitato di riconoscere il volto di un attore senza però ricordarne il nome o il titolo di un film a cui abbia preso parte? È un'esperienza molto comune, ma il nostro consiglio è di stare attenti nell'esternarlo al diretto interessato, almeno nel caso in cui dovesse trattarsi di James McAvoy.

Nel corso di un'intervista rilasciata a GQ, durante la quale ha anche spiegato la mancata campagna Oscar per Espiazione, l'attore di Split ha infatti parlato del modo in cui è solito rivolgersi ai fan che lo riconoscono per strada senza però riuscire a identificarlo, svelando anche qualche risposta capace, all'occorrenza, di mettere un po' a disagio l'interlocutore.

"Se mi chiedono: 'Ti conosco, dov'è che ti ho visto?' rispondo con espressione impassibile: 'Faccio molti porno gay'. Spesso rispondo così quando me lo chiedono e sono insieme alle loro mogli. Onestamente penso faccia parecchio ridere, ma loro non reagiscono, dannazione!" sono state le parole di McAvoy.

Il nostro James va dunque a inserirsi in quella classe di star di Hollywood a cui piace mettere a disagio i fan più sprovveduti (sì, stiamo pensando a Bill Murray e alla sua abitudine di rubare patatine al prossimo): ma sono proprio questi gli attori che amiamo di più, non trovate? Nei giorni scorsi, intanto, proprio McAvoy ha confessato la sua unica critica ai film degli X-Men.