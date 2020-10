James McAvoy e Claire Foy saranno i protagonisti del film My Son

L'attore di X-Men James McAvoy e l'attrice di The Crown Claire Foy saranno tra i protagonisti del film My Son, versione inglese dell'omonimo thriller francese.

Diretto da Christian Carion nel 2017, il film francese con Guillaume Canet vedeva l'attore nel ruolo di un padre assente alla ricerca del figlio scomparso tra le montagne del sude-est della Francia.

Il remake inglese avrà una trama molto simile, e sarà incentrato sempre sulla figura del padre, interpretato qui da James McAvoy, le cui ricerche lo condurranno alla cittadina in cui vive l'ex-moglie (Claire Foy).

A dirigere sarà nuovamente Carion, il quale applicherà lo stesso metodo utilizzato per il lungometraggio francese, ovvero non fornire nessun copione a McAvoy, che reciterà reagendo di volta in volta alle situazioni di cui avrà solo una conoscenza base, mentre il resto del cast "avrà consapevolezza delle varie scene". Questo per contribuire a rendere l'idea di un uomo la cui vita è avvolta nel mistero.

"James farà davvero tutto il lavoro da detective sullo schermo, per aiutare a creare una tensione ancor più reale" ha commentato Adam Fogelson della STXfilms Motion Picture Group, la società che distribuirà la pellicola "E ci piace sostenere uno storytelling coraggioso e innovativo come quello di My Son, quindi non ci poteva essere scelta più entusiasmante e spettacolare di Claire per il film, che elettrizzerà sicuramente il pubblico".

La produzione di My Son avrà inizio i primi di novembre in Scozia.