James McAvoy e Bill Hader in trattative per It: Capitolo Due

Con le riprese previste per il prossimo luglio, è chiaro che non è cosi strano iniziare a sentire parlare di casting per quanto riguarda l'atteso It: Capitolo Due, seconda parte dell'acclamato adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King.

Dopo Jessica Chastain (X-Men: Dark Phoenix) ufficialmente in trattative per interpretare il personaggio della Beverly adulta, Variety svela che sono altri due gli attori attualmente in lizza per interpretare altri personaggi del film. Il sito conferma che sia James McAvoy (X-Men: Dark Phoenix) che Bill Hader (Power Rangers) sono in trattative per entrare a far parte del cast di It: Capitolo Due.

Secondo le fonti del sito, McAvoy dovrebbe interpretare Bill, a cui ha dato il volto Jaeden Lieberher nel primo capitolo mentre Hader è in lizza per la parte di Richie, interpretato nel primo It da Finn Wolfhard.

It: Capitolo Due sarà diretto nuovamente da Andy Muschietti, già regista del primo episodio, da una sceneggiatura firmata da Gary Dauberman. Il copione è ancora in fase di scrittura ma le trattative con gli attori sono già in stato avanzato; Muschietti spera di poter far tornare anche il cast 'giovane' del primo episodio in alcuni flash-back ma non è ancora certo se ciò accadrà.

Bill Skarsgard tornerà ad interpretare il malefico Pennywise, villain della storia dalla forma di clown.

It: Capitolo Due sarà distribuito nei cinema americani a partire dal 6 settembre 2019.