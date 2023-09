James McAvoy accettò X-Men senza leggere il copione: ecco cosa lo convinse

X-Men: L'inizio è ricordato dai più come il riavvio della storica trilogia dei primi anni 2000, l'idea era infatti quella di rilanciare il franchise con volti giovani e noti al grande pubblico. Purtroppo però ad oggi si può dire che il progetto non è andato a buon fine, ma c'è ancora chi ricorda con piacere tutto questo.

Stiamo parlando di James McAvoy il quale era veramente entusiasta di poter finalmente entrare a far parte dell'universo dei super eroi, ed in particolare di avere l'occasione di interpretare il professor X.

Ma la motivazione dietro il suo entusiasmo nel lavorare ad X-Men: L'inizio è piuttosto insolito, anche se ragionevole. Sembra infatti che abbia fatto tutto questo solo per poter avere l'occasione di avvicinare Patrick Stewart. Il leggendario attore inglese infatti, pare abitasse a poca distanza da dove si sarebbero poi svolte le riprese del reboot.

In uno speciale di QG dello scorso anno l'attore ha infatti rivelato: "Amo da sempre gli X-Men. Amo molto anche Patrick Stewart, l'ho visto in Star Trek, in Dune e poi ovviamente nei film con Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Quindi questo era un forte deterrente".

Voi cosa ne pensate?