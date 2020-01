James Marsden vorrebbe essere di nuovo uno degli X-Men per il Marvel Cinematic Universe

Nel corso di una recente intervista promozionale James Marsden, interprete di Ciclope nella saga degli X-Men della 20th Century Fox, ha dichiarato di voler tornare ad essere uno degli X-Men per il Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

L'attore, però, ha messo in chiaro che il suo tempo come Ciclope è finito, e che qualora gli si presentasse l'occasione vorrebbe poter interpretare un nuovo personaggio.

"Certo che vorrei lavorare coi Marvel Studios" ha dichiarato Marsden dopo domanda precisa. "Potrebbe sembrare strano ricongiungersi alla Marvel o ricongiungersi alla DC o cose del genere, ma tornare negli X-Men interpretando un personaggio diverso si, sarei disposto a farlo."

L'attore ha continuato sottolineando la sua gratitudine per l'opportunità di aver fatto parte della saga creata da Bryan Singer. "Voglio dire, è un mondo per cui ho un grande rispetto e sono molto grato di aver fatto parte di quella famiglia per un lungo periodo di tempo", ha detto. "È uno dei momenti più speciali della mia carriera e sarei totalmente aperto a tornare a farne parte."

Come sapete, la Disney ha recentemente acquisito diverse proprietà cinematografiche della 20th Century Fox, ribattezzata 20th Century Studios: tra queste anche quelle degli X-Men e dei Fantastici Quattro, il cui debutto nel MCU è previsto per i prossimi anni. Vorreste rivedere Marsden nella nuova saga e nei panni di un nuovo supereroe? Ditecelo nei commenti.

