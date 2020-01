James Marsden rompe il silenzio sui rumor relativi a un Come d'Incanto 2

Le ultime notizie relativa a Come d'incanto 2 risalgono allo scorso luglio 2019, quando svariati rumor davano "praticamente in arrivo" delle novità riguardanti il sequel del live-action del 2007 con protagonista Amy Adams, finora però mai arrivate e di cui è anzi arrivata a discutere anche James Marsden, il Principe Edward del film.

In occasione del junket di Sonic - Il Film che vede proprio Marsden protagonista in carne e ossa al fianco del famoso riccio videoludico della SEGA, Comicbook.com ha avuto modo di chiedere qualche delucidazione in merito a Come d'Incanto 2, dello status dei lavori e se effettivamente esista un progetto simile.



L'interprete ha risposto: "Le probabilità che arrivi un Come d'Incanto 2 sono relativamente basse, al momento, perché si è discusso di quel film per un po' e poi non se n'è saputo più nulla, ma spero sia un'impasse momentanea e mi auguro di girarlo. Credo che stiano solo cercando di ottenere una buona sceneggiatura, valida. E penso che Amy Adams sia molto interessata a farlo, perché non ne abbiamo mai realmente parlato tra di noi ma continua comunque a sentirne parlare in giro. Credo che dovremmo farlo prima che svanisca la magia".



Cosa ne pensate? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alle parole di Alan Menken su Come d'Incanto 2.