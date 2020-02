James Marsden ci ripensa: vuole essere Ciclope per il Marvel Cinematic Universe

Nel corso di una recente intervista promozionale con ScreenRant per l'uscita di Sonic, James Marsden ha rivelato di essere disposto a tornare ad interpretare Ciclope nei futuri X-Men del Marvel Cinematic Universe.

L'attore, che in precedenza aveva aperto ad una collaborazione coi Marvel Studios ma a patto di poter interpretare un personaggio diverso, a domanda specifica ha risposto:

“Guardo quei tre film ai quali ho lavorato e oggi sono diventati una parte enorme della mia vita. Era una famiglia, tutti quanti. E ne sono molto grato. Sono 40 anni, all'epoca, di retroscena e personaggi iconici, personaggi amati. Quindi sarei un pazzo a dire di no. Ovviamente sarei disposto a tornare. Chissà dove andrà a parare quell'universo? Feige è un mio grande amico e di tanto in tanto ci sentiamo, ma non puoi sapere dove andrà. In questo momento è con i giovani, sono tutti i ragazzi. Ma non mi opporrei mai alla possibilità di tornare. Riservo un posto speciale nel mio cuore per quell'esperienza".

Voi cosa ne pensate? Come arriveranno gli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe? Ci sarà una connessione con i film precedenti della Fox (e quindi ora di proprietà della Disney), oppure il reboot sarà totale? Ditecelo nella sezione dei commenti.

