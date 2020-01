James Marsden passa il testimone: ecco alcuni consigli per il prossimo Ciclope

Dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney gli allievi del professor Charles Xavier sono, almeno formalmente, entrati nel Marvel Cinematic universe. Dalla firma del contratto non si sono avute notizie in merito a futuri progetti, ma il protagonista della saga James Marsden spera arrivino presto e dà alcuni consigli al prossimo Ciclope.

Durante un'intervista promozionale su Sonic The Hedgehog, l'attore ha dichiarato:

"Per me a sfida più grande è stata che il pubblico e gli altri attori non erano i brado di guardarmi negli occhi. Sicuramente è stato un handicap nel dare forma ed energia al personaggio. Scott Summers ha un'indole che richiama quella dei Boy Scout: il suo motto è "fai la cosa giusta" e sarà sempre all'opposto di Wolverine, molto più imprevedibile e guidato dall'istinto."

Continua poi: "Direi solo di avvicinarsi al ruolo senza preconcetti, d'immedesimarsi in lui e di plasmare la propria interpretazione senza farsi influenzare. I fan dei libri ti diranno sempre "deve essere così" o "dovresti fare inn questo modo". Trova un nuovo modo per renderlo interessante. Perché è difficile ottenere qualcosa di interessante, bello e diverso quando nessuno può vedere i tuoi occhi. Che ovviamente, sono la parte principale del personaggio. "

Dopo i numerosi capitoli della saga degli X-Men sviluppati dalla 20th Century Fox, il franchise sembrava essersi arrestato, almeno per il momento: durante la scorsa edizione del Comic-Con di San Diego il CEO dei Marvel Studios Kevin Feige ha menzionato i mutanti, senza però fornire altri dettagli?

Che qualcosa si stia iniziando a smuovere? Del resto gli slot cinematografici del MCU, confermati, ma ancora senza nome, sono ben 5 e l'ingresso degli studenti del Professor X negli Studios sarebbe l'evento che tutti stiamo aspettando e recentemente Marsden ha affermato tornerebbe volentieri per un nuovo film.