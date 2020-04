James Marsden è di nuovo Ciclope in una videochat con Sonic

Recentemente, Ben Schwartz - ovvero il doppiatore originale di Sonic nell'omonimo film uscito a inizio anno - e il collega James Marsden hanno avuto uno scambio di battute in videochat in cui il secondo è tornato a interpretare il suo Ciclope nella prima trilogia degli X-Men.

Proprio Schwartz ha condiviso sulle sue pagine social uno scatto della videochat, dal titolo inequivocabile di "Caught up with Cyclops today" e in cui proprio Marsden è tornato a indossare i mitici occhiali protettitvi che indossava nei film della saga iniziata con il primo X-Men di Bryan Singer nel 2000, che contraddistinguevano il suo personaggio "in borghese" ovvero quando non dotato della riconoscibile visiera durante le battaglie. Il suo personaggio, infatti, appare in tutti e tre i primi film del franchise per poi ricomparire a sorpresa in un cameo alla fine di X-Men: Giorni di un futuro passato.

Più volte nel corso degli anni Marsden aveva dichiarato di aver chiuso con il personaggio, ma recentemente ha confessato che cambierebbe idea e tornerebbe a essere Ciclope per i Marvel Studios: "Guardo quei tre film ai quali ho lavorato e oggi sono diventati una parte enorme della mia vita. Era una famiglia, tutti quanti. E ne sono molto grato. Sono 40 anni, all'epoca, di retroscena e personaggi iconici, personaggi amati. Quindi sarei un pazzo a dire di no. Ovviamente sarei disposto a tornare. Chissà dove andrà a parare quell'universo? Feige è un mio grande amico e di tanto in tanto ci sentiamo, ma non puoi sapere dove andrà. In questo momento è con i giovani, sono tutti i ragazzi. Ma non mi opporrei mai alla possibilità di tornare. Riservo un posto speciale nel mio cuore per quell'esperienza".

Marsden intanto si gode il successo di Sonic - Il film, del quale si è dichiarato molto orgoglioso.