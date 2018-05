James Marsden in trattative per entrare nel cast di Nell'erba alta

La star di Westworld, James Marsden, potrebbe entrare nel cast di Nell'erba alta, prossimo adattamento Netflix del romanzo di Stephen King, come scrive in queste ore The Hollywood Reporter. Marsden starebbe trattando il proprio ingaggio nel film per interpretare uno dei personaggi protagonisti che vedremo nella trasposizione cinematografica.

Scritto da Stephen King e da suo figlio, Joe Hill, Nell'erba alta (In the Tall Grass) segue le vicende di un fratello e di una sorella che si avventurano in un campo nel Kansas dopo aver sentito le richieste d'aiuto di un giovane, scoprendo che da quel preciso campo non esiste via d'uscita.

Il film sarà scritto e diretto da Vincenzo Natali, noto per horror fantascientifici come Cube - Il cubo e Splice.

Le opere letterarie di Stephen King sono tornate ad essere fonti principali di nuovi progetti per il cinema e la tv. Solo lo scorso anno sono stati quattro gli adattamenti, più o meno fortunati: IT, La torre nera così come 1922 e Gerald's Game, quest'ultimi prodotti e distribuiti da Netflix.

James Marsden è diventato molto famoso grazie al ruolo di Scott Summers/Ciclope nella prima trilogia sugli X-Men: X-Men (2000), X-Men 2 (2003) e X-Men - Conflitto finale (2006).

Nel corso degli ultimi anni ha trovato un nuovo successo con la serie Westworld - Dove tutto è successo, serie tv ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, basata sul film Il mondo dei robot di Michael Crichton. Nello show James Marsden interpreta il pistolero Teddy Flood.