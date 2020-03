James Marsden conferma di aver firmato anche per dei sequel di Sonic - Il Film

Sonic - Il Film continua la sua corsa al boxoffice mondiale con 273 milioni di dollari, nonostante una battuta d'arresto dovuta all'emergenza sanitaria per il Coronavirus, e fa dunque piacere anche dopo diverse recensioni positive e la calorosa accoglienza dei fan sapere che ci sono in programma diversi altri sequel.

Intervistato da Variety, l'attore James Marsden, che nel film veste i panni dell'amico umano di Sonic, Tom Wachowski, ha infatti confermato di aver firmato un contratto anche per i sequel del progetto, che restano attualmente non ufficializzati ma probabili e anzi quasi sicuri, dato il successo della trasposizione ai botteghini di tutto il mondo.



Ha detto l'attore: "Non so se posso dirlo, onestamente. Quanti ne vogliono fare, intendo. Questa è la mia risposta un po' vaga. È un bel gruppo di persone con cui lavorare ed è stato molto divertente vedere Jim Carrey recitare e divertirsi di nuovo. Penso che Sonic sia stato il suo secondo più grande weekend d'apertura della sua intera carriera. Ero un po' stupito da quella statistica, a dire il vero. Ha sempre avuto un grande sorriso sul volto e abbracciava tutti. Era una cosa bellissima".



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla recensione di Sonic - Il Film e alla storia di Sonic dal videogioco al cinema.