James Mangold sviluppa "Ford vs. Ferrari" per la Fox

Al centro di alcune polemiche in questi giorni per via di alcune sue dichiarazioni inerenti sceneednei film, il regista James Mangold ha scelto il suo prossimo progetto da regista, come svela l'autorevole

Variety conferma che il regista dell'acclamato Logan - The Wolverine sta sviluppando, per la Twentieth Century Fox, una pellicola senza un titolo ufficiale ma titolato momentaneamente Ford vs. Ferrari, incentrato sulla creazione dell'auto da corsa.

Secondo il sito, la trama della pellicola - basata su una storia vera, ovviamente - ruoterà intorno ad un team di eccentrici ma determinati ingegneri, guidati dal visionario Carroll Shelby e dal suo autista britannico Ken Miles, che, su ordine di Henry Ford II, hanno il compito di creare da zero un'automobile che possa potenzialmente battere la dominazione della Ferrari a Le Mans World Championship del 1966.

Stando a Variety, James Mangold sarebbe interessato ad avere Matt Damon nei panni di Shelby e ad avere Christian Bale nel ruolo di Miles. Mangold collaborerà alla sceneggiatura che sarà scritta con Jez e John-Henry Butterworth.

Anche se viene definito il suo "prossimo progetto", Mangold ha svariati progetti a cui sta lavorando. Ricordiamo gli adattamenti cinematografici di The Force e Crenshaw, un remake del francese Disorder - la guardia del corpo e un potenziale spin-off di Logan incentrato su X-23.