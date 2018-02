James Mangold sul rating che ha fortemente voluto per Logan - The Wolverine

Dopo essersi scagliato controednei cinecomics, il regista James Mangold è tornato a parlare, seppur con toni accesi, del suo acclamato

James Mangold, in particolare, spiega perché ha deciso e spinto per realizzare la pellicola con il rating R ovvero vietato ai minori di 17 anni non accompagnati nelle sale cinematografiche statunitensi.

"Devi avere un obiettivo costante per il tuo film." spiega il regista nell'intervista "Delle persone diranno 'che c***o è quella scena di 8 minuti tra il Professor Xavier e Logan? Sono due tizi che parlano' ed io rispondo sempre 'Si, perché questo film è un dramma adulto'. E' per questo che abbiamo voluto il rating R. Non era per la violenza o per il linguaggio, ma perché non stavo scrivendo, né lo stavano facendo i miei collaboratori, per gli undicenni. Se facciamo un film rated R, non ci saranno gli Happy Meal. Non ci saranno le action figures. Non ci saranno pubblicità nei cartoni della domenica mattina o qualcosa di simile, quindi improvvisamente non stai scrivendo un film per ragazzi che hanno meno di 15-14 anni e questo cambia anche la lunghezza di determinate sequenze. Cambia quel di cui stiamo parlando".

Ricordiamo che la sceneggiatura di Logan - The Wolverine è candidata ai prossimi Oscar nella categoria "miglior sceneggiatura non originale".