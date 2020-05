James Mangold, regista di Logan, finisce nei guai coi fan di Justice League: ecco perché

James Mangold, acclamato regista di Logan e del recente Ford v Ferrari, è finito nei guai con i fan di Justice League per alcuni commenti relativi alla famosa Snyder Cut, la mitologica director's cut del film DC diretto da Zack Snyder.

Venerdì sera, il regista è andato su Twitter per condividere una scena del film Norma Rae. Nel tweet, ha suggerito che i fan dovrebbero "prendersi dieci minuti di pausa dalla fissa per lo Snyder Cut e guardare qualcosa in cui il guardaroba non è in fibra di vetro o fibra di carbonio". Il tweet, che ha richiamato il ben noto movimento della Snyder Cut di Justice League, non è andato a genio ai fan della DC Films che stanno aspettando da mesi notizie ufficiali in merito allo stato del film.

Il mattino successivo, Mangold è tornato sul social dichiarando di essersi svegliato letteralmente invaso da una furiosa tempesta di tweet arrivatigli dai fan di Snyder, offesi dal jab indirizzato al movimento della Justice League. In una serie di tweet, Mangold ha discusso di come i suoi commenti sul movimento della Justice League non fossero altro che una battuta, aggiungendo che dubita che Snyder si svegli ogni giorno pensando al suo taglio originale della Justice League come invece i fan evidentemente credono. Specificando di non conoscere personalmente il regista, Mangold ha terminato il thread discutendo di come non vede l'ora di scoprire cosa il collega abbia in serbo per il futuro. Ovviamente trovate i tweet in calce all'articolo.

