James Mangold mette a disposizione la sceneggiatura di Logan - The Wolverine

Dei cinecomic usciti nel corso di quest'anno,è sicuramente uno dei più acclamati dal pubblico e dalla stampa, tanto che lasta spingendo affinché l'Academy possa candidarlo, in qualche categoria, ai prossimi Oscar.

E per celebrare tale corsa, il regista e co-sceneggiatore James Mangold ha diffuso in rete l'intera sceneggiatura originale - firmata insieme a Scott Frank - della pellicola, che voi potete scaricare tramite il link postato nel tweet presente qui sotto.

Logan - The Wolverine presenta l'ultima interpretazione di Hugh Jackman nei panni di Logan/Wolverine. In un futuro dove i mutanti hanno smesso di nascere, Logan fa l'autista e sta invecchiando, il suo fattore di guarigione sta rallentando sempre di più e i suoi artigli non sempre escono fuori. Si prende cura del Professor Charles Xavier (Patrick Stewart, alla sua ultima interpretazione nei panni dell'iconico personaggio), anche lui ormai invecchiato e malato. I due tentano di vivere una vita 'normale' e lontano dai problemi, finché l'arrivo di una giovanissima nuova mutante, Laura (la debuttante Dafne Keen) chiede loro aiuto, in quanto in fuga da uomini e mercenari che la vorrebbero catturare viva o morta. Per i tre inizia un viaggio on the road, un'ultima avventura per i due personaggi principali.