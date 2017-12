James Mangold chiarisce i commenti riguardo le dichiarazioni sulla fusione Disney/Fox

Ad accordo avvenuto, il regista dell'acclamato James Mangold , ha deciso di chiarire le sue dichiarazioni in merito all'acquisizione, da parte della, della

"Quello che accade quando si fa un film Rated R è che lo Studio deve adattarsi alla realtà che non ci saranno Happy Meals o Action Figures. L'intero merchandising per i bambini muore ancor prima di cominciare e ciò significa che stai facendo un film per adulti." aveva spiegato James Mangold in merito ai film Rated R "C'è stata inculcata l'idea che questi film non sono solo storie ma entità di merchandising. Non puoi uccidere dei personaggi perché valgono davvero tanti soldi."

Ma adesso, ad accordo fatto, il regista chiarisce che le sue dichiarazioni non riguardavano principalmente i cinefumetti degli X-Men ma era un discorso molto più generico: "Non sono minimamente preoccupato per il futuro dei film sugli X-Men. Ci sono tanti tizi talentuosi che potrebbero realizzarli. Sono più preoccupato riguardo una potenziale scarsità di film che non sono cinecomics o sequel. Sono preoccupato riguardo la crescente scarsità di film originali".

Insomma, un discorso molto più ampio riguardo la penalizzazione di prodotti originali - dunque non cinefumetti e/o sequel di film famosi. Voi cosa ne pensate?