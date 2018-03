Il noto sceneggiatore e registaha vinto il premio Oscar alla miglior sceneggiatura non originale per lo script didi, con. Per Ivory si tratta del primo Oscar in carriera, vinto all'età di 89 anni, il candidato più anziano in corsa quest'anno.

James Ivory ha lavorato allo script di Chiamami col tuo nome e in carriera ha lavorato a titoli di grande prestigio come Camera con vista, Maurice, Mr. & Mrs. Bridge, Casa Howard e Quel che resta del giorno. La sceneggiatura di Chiamami col tuo nome è stata scritta in collaborazione con Luca Guadagnino e Walter Fasano e arriva a coronamento di una grande carriera per un autore come James Ivory.