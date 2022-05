James Hong, attore di Grosso Guaio a Chinatown, ottiene la sua stella a 93 anni (è record)

Con i suoi 93 anni suonati, James Hong è appena diventato l'attore più anziano ad aver ricevuto una stella sulla prestigiosissima Hollywood Walk of Fame. La cerimonia di inaugurazione della stella si è svolta nella giornata di ieri con Hong che era circondato da amici e fan, con Jamie Lee Curtis e Daniel Dae Kim presenti per celebrare l'attore.

Ecco quello che ha detto Jamie Lee Curtis, che ha recitato da poco con Hong nell'acclamato Everything Everywhere All at Once: "Il cuore fondante di James Hong... sono la gentilezza e l'amore. E queste due qualità in lui, e da lui, continuano il loro cerchio concentrico di influenza e cambiamento trasformativo nelle persone che lo guardano e che lo conoscono - me compresa".

Per quanto riguarda l'uomo del momento, Hong ha mantenuto le labbra strette e non si è dilungato troppo. "Non ho discorsi da fare, perché non sono quel tipo di persona", ha detto, prima di lanciarsi in una danza che ha deliziato i presenti all'evento.

Hong è nato a Minneapolis, nel Minnesota, da genitori cinesi. Ha iniziato la sua carriera di attore negli anni '50 in ruoli non accreditati. Negli anni Sessanta è diventato un attore fisso della televisione e del cinema americano, cosa che è rimasta fino ad oggi. Tra gli oltre 500 ruoli di Hong lo ricordiamo in Chinatown, Airplane!, Blade Runner, Grosso Guaio a Chinatown, Seinfeld, Fusi di testa 2, Mulan e nei film del franchise di Kung Fu Panda, per i quali ha ricevuto diversi premi.

Hong è una delle sole 19 persone di origine asiatica rappresentate sul marciapiede stellato di Hollywood. Tra loro ci sono anche Bruce Lee, Lucy Liu, Mako e Jackie Chan. Tuttavia, Ming-Na Wen e apl.de.ap si aggiungeranno a questo gruppo ristretto già quest'anno, quando riceveranno la loro stella.

A proposito dell'ultimo film di Hong, Everything Everywhere All at Once è stato bandito in Arabia Saudita; inoltre, per Jamie Lee Curtis il film è una sfida al Multiverso di Doctor Strange.