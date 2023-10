James Gunn vuole il recasting per l'intera Justice League? Le ultime voci

Il DC Universe è ovviamente ancora un work in progress, per cui è inevitabile che da qui a un po' di tempo ci troveremo a far fronte ogni giorno a notizie pronte a smentire le voci circolate il giorno prima e, magari, a essere smentite il giorno dopo: la peggior gatta da pelare, in tal senso, è quella del casting.

Nei giorni successivi alla promessa da parte di James Gunn di alcuni annunci a breve in merito al primo capitolo di questo DC Universe, dunque, ecco arrivare puntuali i nuovi rumor sulla volontà del nuovo presidente di DC Studios di ordinare il repulisti generale dell'intera Justice League.

Si tratta, in effetti, dell'argomento in assoluto più scottante per il nuovo corso del franchise: da mesi ormai si cerca di indovinare quali saranno i nomi storici confermati, con Gal Gadot che sembrava pronta a tornare nei panni di Wonder Woman e Jason Momoa ancora in bilico, ma stando a quanto leggiamo in queste ore pare proprio che Gunn abbia invece optato per un rinnovamento che a questo punto sembrerebbe non dover risparmiare nessuno.

Staranno davvero così le cose? Per la Justice League targata Zack Snyder è veramente la fine senza possibilità di appello? Staremo a vedere! Recentemente, intanto, proprio James Gunn ha confermato un volto nuovo per il suo DC Universe.