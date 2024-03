James Gunn vuole Grant Gustin nel DC Universe? 'Certo che lavorerei con lui!'

Il DC Universe di James Gunn e Peter Safran è un cantiere ancora nel pieno dell'attività: i ruoli interessati dal casting sono ancora molti e, spesso, di tutt'altro che secondaria importanza! Prendiamo Flash, ad esempio: il Barry Allen del franchise è ancora senza volto, ma la candidatura di Grant Gustin potrebbe essersi fatta più concreta.

La star della serie The CW sull'uomo più veloce dell'universo DC si era già proposto come Flash del DCU nei giorni scorsi, dicendosi assolutamente interessato a lavorare nel neonato franchise: la risposta di James Gunn non ha tardato ad arrivare, e sembra in effetti aprire a una possibile collaborazione con l'attore.

"Grant è un ragazzo di enorme talento, so che ora è impegnato a Broadway e di certo le sue capacità non andranno sprecate solo perché al momento non fa parte dell'universo DC. Ma è ovvio che mi piacerebbe lavorare con lui a un certo punto!" sono state le parole di Gunn. Un modo, insomma, per chiarire che non c'è fretta al riguardo e che sul franchise non grava certo la pressione di dover tenere in vita la carriera del buon Grant: chissà che in futuro, però... Gustin a parte, comunque, negli ultimi giorni si è parlato anche di Elizabeth Debicki come nuova Wonder Woman.