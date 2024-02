James Gunn vuole gli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse per un film DC

Dopo il nuovo contratto per Margot Robbie con la DC, James Gunn potrebbe presto rendere realtà un sogno di numerosi appassionati di cinecomics.

Sembra proprio che il regista a capo del DC universe sia un grande fan dello Spider-Verse franchise in versione animata. “Questo film funziona dall'inizio alla fine. Non c'è una battuta sbagliata. Non credo che ci sia stato un film di supereroi migliore di Into the Spider-Verse.” Queste le parole di Gunn dopo la visione del primo capitolo della saga che ha come protagonista Miles Morales. Sicuramente l’idea di portare i due produttori del film Christopher Miller e Phil Lord in casa DC stuzzica sia i fan sia James Gunn, a tal punto che un utente ha chiesto al cineasta sul social network Threads: “Dal momento che ami lo spider-verse, ti piacerebbe che Lord e Miller lavorassero per un progetto in futuro?”, la risposta di Gunn è stata molto suggestiva: “Sì, li ho visti ieri, avrei dovuto chiedere.”

Una risposta che ha scatenato le idee dei fan sui social, tra chi suggerisce di affidare ai due produttori un film 3D di Batman, e chi ha pensato a Flash, Lanterna Verde e addirittura ai Teen Titans. Non resta quindi che sperare che questa idea possa diventare un giorno realtà.

Nel frattempo, Stephen Amell ha dichiarato che riprenderebbe volentieri il suo ruolo di Arrow nel DCU.