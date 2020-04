James Gunn dà i voti: la classifica dei film di Iron Man e Thor secondo il regista

Per chi ama una trilogia o, comunque, una serie di film si presenta spesso una domanda insidiosa: quali posizioni occuperebbero i vari capitoli in una classifica? Un quesito a cui rispondere non è mai facile, divisi come siamo tra oggettività e affetto: ci ha provato però su Twitter James Gunn, che è sembrato in realtà molto sicuro di sé.

Il regista ha risposto ad un tweet in cui venivano messi in ordine di preferenza i film di due trilogie storiche, vale a dire quella di Ritorno al Futuro e Indiana Jones: Gunn ha allora ribattuto con alcune delle sue trilogie più amate, come quelle di Iron Man e di Thor, ma gettando nella mischia anche gli American Pie.

"Allora, Iron Man e American Pie seguono quest'ordine (1, 2, 3). I film di Bourne e Thor fanno 3, 1, 2" è stato il giudizio di Gunn che, in effetti, è probabile rifletta quello di parecchi fan (almeno per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe): il Thor di Waititi, nonostante alcune critiche per l'eccessiva verve comica, è risultato mediamente molto più gradito degli altri due capitoli, mentre il primo Iron Man è uno dei film più amati dell'intero franchise (nonché quello che, di fatto, ha dato il via a tutto).

