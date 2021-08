James Gunn: vediamo tutti i film del regista disponibili in streaming

In questo momento James Gunn sta letteralmente conquistando il mondo con il suo The Suicide Squad: nell'attesa di poter godere della sua ultima follia sul grande schermo, però, cerchiamo di scoprire insieme dov'è possibile recuperare i film del nostro James precedenti al suo esordio nell'universo cinematografico DC.

Partiamo proprio dalla concorrenza, ovvero da quel Marvel Cinematic Universe che ha fornito al talento di James Gunn il primo grande palcoscenico su cui dar mostra di sé al mondo intero: il film con Chris Pratt e Zoe Saldana è disponibile su Disney+ come tutti gli altri prodotti MCU, ma per chi non dovesse essere abbonato alla piattaforma di Topolino è possibile recuperarlo anche su Chili al costo di 2,99 euro per il noleggio.

La seconda opzione non è invece disponibile per Guardiani della Galassia vol.2, che andrà quindi recuperato esclusivamente tramite l'offerta di Disney+. Scavando un po' più indietro nel tempo, invece, troviamo Slither disponibile per il noleggio sia su Chili che su Apple TV e Google Play al prezzo di 3,99 euro per la versione HD.

Per Super - Attento Crimine! basterà invece rivolgersi a Prime Video o Infinity, mentre per chi preferisse comunque il noleggio le alternative sono Apple TV, Google Play, Chili e Amazon, tutte al prezzo di 3,99 euro. Anche Comic Movie è disponibile alle stesse cifre sulle piattaforme di cui sopra (eccezion fatta per Amazon), mentre non c'è nulla da fare per Tromeo and Juliet, assente da tutti i servizi streaming attivi nel nostro Paese. Tornando al presente, comunque, qui trovate la nostra recensione di The Suicide Squad.