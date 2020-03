James Gunn può finalmente usare quella carta igienica comprata per scherzo

La pandemia di Coronavirus sta costringendo molte persone alla quarantena, e tra esse anche i personaggi del mondo dello spettacolo. Per esempio, il regista James Gunn sta lavorando da casa a The Suicide Squad e limita le uscite all'essenziale. La cosa ha comportato anche un piccolo problema, che è stato risolto in modo divertente.

Qualche tempo fa, infatti, James Gunn aveva comprato dei rotoli di carta igienica con la faccia di Michael Rooker, per prendere in giro l'attore. I due hanno lavorato insieme sul set di Guardiani della Galassia, con Rooker nel ruolo di Yondu, anche se avrebbe potuto interpretare un altro personaggio.

In questi giorni, in cui uscire di casa è diventato un rischio, le scorte di carta igienica stanno terminando e quei rotoli presi per scherzo si stanno a quanto pare rivelando utili. Il regista di The Suicide Squad ha pubblicato una foto del simpatico gadget su Twitter, scrivendo: "Ho comprato un po' di questi rotoli di carta igienica per scherzo quando Rooker è venuto da me a Natale un paio di anni fa - li sistemai in tutti i bagni della casa. Non avrei mai pensato che avremmo effettivamente dovuto usarli, ma eccoci qua."

Immaginiamo che Michael Rooker abbia accolto la notizia con una risata, anche se l'attore non è più attivo su Twitter ormai dal 2018. Di certo è un modo originale e divertente per sdrammatizzare in questi tempi di preoccupazioni e forzato isolamento.