James Gunn e The Suicide Squad: dopo Peacemaker arriveranno altri spin-off

Nel corso di uno dei suoi soliti interventi sui social network, James Gunn ha usato la propria pagina ufficiale di Twitter per rispondere ad alcune domande postegli dai suoi fan.

Una delle più interessanti riguardava The Suicide Squad, il nuovo lungometraggio che Gunn ha scritto e diretto per la DC Films e che uscirà sul servizio di streaming on demand HBO Max e nelle sale cinematografiche ancora aperte il prossimo 5 agosto.

Come noto il film sarà accompagnato da una mini-serie tv esclusiva per la piattaforma streaming, Peacemaker, incentrata sulle avventure stand-alone del personaggio interpretato da John Cena nel blockbuster estivo. Le riprese di questa mini-serie sono attualmente in corso, ma per quanto riguarda il futuro? Ebbene, un utente lo ha domandato all'autore e Gunn ha confermato di avere qualche altra idea per altri spin-off di Suicide Squad.

Ovviamente il regista non si è dilungato in ulteriori dettagli, quindi al momento è impossibile stabilire se le sue idee abbiano a che fare con delle altre serie tv legate al suo nuovo film oppure a dei lungometraggi veri e propri, ma i fan saranno sicuramente contenti di sapere che la partnership tra Gunn e la DC Films potrebbe potenzialmente proseguire anche dopo The Suicide Squad e Peacemaker.

Per altri approfondimenti: