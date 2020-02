Per James Gunn quella di The Suicide Squad è la sua miglior sceneggiatura

Uno dei registi più amati del Marvel Cinematic Universe, James Gunn, porterà il suo talento anche nel mondo DC con la regia di The Suicide Squad, reboot del film del 2016, la cui uscita è in programma per il prossimo anno. L'attesa è già palpabile tra i fan, e anche il regista contribuisce a modo suo a far salire la febbre.

James Gunn infatti è stato recentemente protagonista di un Q&A su Instagram, in cui avrebbe risposto nei limiti del possibile alle domande e alle curiosità dei suoi follower. Uno di questi voleva sapere quale fosse la sua sceneggiatura preferita tra quelle scritte da lui.

"Il mio script preferito, vuoi dire? Amo allo stesso modo tutti i film che ho diretto finora, ma penso di amare più di tutte la sceneggiatura di The Suicide Squad" ha risposto Gunn. "Adoro anche gli script per L'alba dei morti viventi, Super e The Specials."

Si tratta di un'investitura di una certa importanza, per un regista che ha scritto tre episodi di Guardiani della Galassia e una serie di ambiziosi progetti horror, e ispira fiducia su ciò che potrà essere il suo The Suicide Squad.

Il film dovrebbe distaccarsi non poco da quello diretto all'epoca da David Ayer. James Gunn a preferito questo progetto ad altre due alternative targate DC, e per prepararsi al meglio ha riletto i fumetti della Suicide Squad. Le star Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney e Viola Davis sono pronte a tornare anche per il reboot, e saranno affiancate da nomi del calibro di Idris Elba, John Cena, Taika Waititi, Nathan Fillion, Michael Rooker, Alice Braga, Peter Capaldi, Daniela Melchior, Sean Gunn e Steve Agee.

The Suicide Squad sarà al cinema il 6 agosto 2021.