James Gunn svela quanto ha impiegato per scrivere il copione di Guardiani della Galassia 3

Parlando con i propri fan su Instagram, il regista e sceneggiatore James Gunn ha rivelato alcuni dettagli relativi alla produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3, atteso nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe e ultimo capitolo della sua trilogia spaziale.

Nello specifico, quando gli è stato chiesto quanto tempo ci è voluto per realizzare l'intero copione di The Suicide Squad, l'acclamato autore ha risposto:

"Per questo film non ci è voluto molto! Qualche mese. Per Guardiani della Galassia Vol. 3 invece ho impiegato un anno intero. The Specials mi ha rubato solo una settimana, Super qualcosa come tre settimane. E' un processo ogni volta diverso."

Probabilmente la stesura del copione del nuovo film Marvel Studios è stata rallentata anche dal licenziamento del regista da parte della Disney, che poi lo ha reintegrato dopo mesi di proteste social. Nel frattempo però Gunn è stato assunto dalla concorrente Warner Bros., e adesso ricordiamo che il regista inizierà la produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3 solo dopo aver completato le riprese di The Suicide Squad, il cui lavoro è iniziato proprio in questi giorni.

The Suicide Squad uscirà il 6 agosto 2021. Per Guardiani della Galassia Vol. 3 non c'è ancora una data di uscita ufficiale, anche se probabilmente il film farà parte della Fase 5 del MCU insieme ai progetti già annunciati Black Panther 2, Ms. Marvel, She-Hulk, Blade, Moon Knight e un misterioso film con Tom Holland.

Nel frattempo i Guardiani potrebbero tornare anche nella Fase 4, come anticipato da Chris Pratt.