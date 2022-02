James Gunn svela ai fan i suoi 3 cinecomic preferiti di sempre: sono tutti Marvel!

James Gunn è sempre molto presente sui social network, specialmente nel dialogo con i propri fan su Twitter, e nelle ultime ore al regista è stato chiesto di stilare alcune Top 3 riguardanti i generi cinematografici che più preferisce e tra questi c'era anche il genere dei cinecomic. Gunn ha quindi svelato ai suoi fan i suoi tre preferiti.

Non potendo citare i propri lavori, anche perché sembrerebbe un pochino da sbruffoni, Gunn ha scelto tre cinecomic tra di loro molto diversi e tutti aventi come protagonista un personaggio dei fumetti Marvel, anche se i tre film in questione non sono tutti dei Marvel Studios. Il regista ha scelto Spider-Man: Un nuovo universo, Deadpool e il primo Iron Man. Di questi tre, come avrete notato, solo il terzo è dei Marvel Studios, mentre Un nuovo universo è di Sony Pictures e Deadpool è della defunta 20th Century Fox.

Non è la prima volta che James Gunn condivide i propri gusti personali in fatto di cinema e serie televisive con il pubblico di Twitter e nelle ultime ore ha svelato parecchie Top 3 delle sue personalissime; tra queste c'erano anche le sue tre serie TV preferite di sempre: Rick and Morty, The Wire e Patriot. Così come anche i suoi 3 film di zombie preferiti: Train to Busan, La notte dei morti viventi e One Cut of the Dead. Tra gli autori di fumetti che preferisce ci sono Alan Moore, Jeff Lemire e Grant Morrison.

Dato che i suoi tre cinecomic preferiti sono tutti appartenenti alla sfera Marvel, a Gunn è stata chiesta anche la sua Top 3 dei personaggi DC: Harley Quinn, Batman e Peacemaker (ovviamente aggiungeremmo).

Al momento James Gunn è impegnato sul set di Guardiani della Galassia 3 e ha parlato della nuova soundtrack del film Marvel.