James Gunn svela i suoi attori preferiti per i ruoli di Spider-Man e Joker

Nel corso di una recente sessione Q&A con i propri followers sulla sua pagina ufficiale di Instagram, il regista James Gunn ha parlato delle sue passioni cinematografiche e ha rivelato i suoi due attori preferiti per le parti di Joker e Spider-Man.

La scelta è quantomai complicata, soprattuto per quanto riguarda lo storico villain della DC - interpretato da quattro diversi premi Oscar - e infatti quando è stato il turno dell'arcinemico di Batman, e dovendo scegliere fra Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto e Joaquin Phoenix e gli altri, come potete vedere dalla foto in calce all'articolo il regista ha scelto il più recente vincitore dell'Academy Award, unico protagonista di un film stand-alone sul personaggio.

Per quanto riguarda il supereroe Marvel, invece, i fan più fedeli di Gunn dovrebbero già conoscere la risposta: fra Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, l'autore ha scelto il più giovane attore fra i tre nonché il più recente visto nei panni dell'arrampicamuri: in passato Gunn aveva già reso nota la sua passione per il nuovo Peter Parker di Holland, che aveva sponsorizzato fin dall'uscita del primo trailer di Captain America: Civil War.

"Come ho già detto, questo è uno dei miei film preferiti (e, no, non è una cosa che dico per tutti i film Marvel)", scriveva il regista nel 2016. "E l'ho visto prima che fossero completati gli effetti visivi. E sì, Tom Holland è di gran lunga il miglior Spidey di sempre”.

