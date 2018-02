James Gunn sugli X-Men in Avengers: Infinity War, parla di Guardiani della Galassia vol.3

Ma gli appassionati pensano anche agli scenari più improbabili e si lasciano andare in varie speculazioni. Una di queste è che, in seguito all'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney, i Marvel Studios abbiano incluso - in gran segreto - gli X-Men all'interno di Avengers: Infinity War.

E' toccato a James Gunn, produttore esecutivo della pellicola, smentire questa ipotesi: "Non c'è ancora una fusione tra Disney e Fox, non esiste ancora. Se tutto andrà bene, speriamo, esisterà; speriamo che funzioni tutto quanto. Ma al momento, non esiste. Non vedrete gli X-Men o qualcun'altro all'interno di Infinity War e di Avengers 4, perché questi film sono già stati girati".

Dopo questa dichiarazione, Gunn non si lascia sfuggire l'occasione per stuzzicare i fan riguardo Guardiani della Galassia vol.3, che dovrebbe arrivare nel 2020: "Posso dirvi che è un film molto ma molto diverso dagli altri due. Molto diverso, ma non posso dirvi come! Dovrete attendere e vederlo, anche se uscirà tra un bel po' di tempo".

Stuzzicati abbastanza? Ricordiamo che la Marvel ha 3 film in arrivo nel 2020.