James Gunn stuzzica i fan sul ritorno di Harley Quinn in The Suicide Squad?

Mentre le dichiarazioni di Jai Courtney su Captain Boomerang lasciano un po' interdetti i fan, visto che parla di un ritorno del personaggio nel film, The Suicide Squad continua la sua silenziosa e lenta pre-produzione, anche se adesso a "intervenire" sul film è direttamente il regista James Gunn.

Come sappiamo, il reboot della Suicide Squad a firma Gunn sarà il prossimo progetto del cineasta, che tornerà poi a dedicare le sue forze a Guardiani della Galassia Vol. 3. Proprio dopo il reintegro in casa Marvel Studios, così, il regista è tornato a condividere novità sui suoi progetti via social, postando ad esempio il nuovo poster di Brightburn (da lui prodotto) e adesso questa Instagram story dedicata invece ad Harley Quinn.



Sembrerebbe un disegno condiviso via Instagram per il Caturday, visto l'hashtag, ma dato il suo coinvolgimento in The Suicide Squad e i tanti rumor che hanno cominciato a girare in rete, sembra più una stuzzicatina ai fan sul possibile ritorno della Regina del Crimine interpretata da Margot Robbie, al momento priva di conferme o smentite. Rivedremo comunque la Quinn il prossimo anno nell'atteso Birds of Prey.



The Suicide Squad non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se è atteso nelle sale per il 2021.