James Gunn sogna un crossover tra Marvel e DC: ecco come sarebbe diretto da lui

Un crossover tra i mondi del Marvel Cinematic Universe e il DC Extended Universe è uno di quei progetti di cui si parla fin da quando venne realizzato il primo film sugli Avengers, quando il mondo si rese conto che riunire più supereroi nello stesso film e realizzare qualcosa di grandioso era possibile. Poi, è anche uno dei sogni di James Gunn.

Il regista ha già dato prova di essere totalmente a suo agio nella regia dei cinecomic, come dimostrano i suoi due film sui Guardiani della Galassia, e si appresta a provare una volta per tutte di essere "l'eroe dei due mondi" sconfinando nell'universo della Warner/DC per il suo prossimo The Suicide Squad, in arrivo in sala e in streaming su HBO Max nel 2021. Se anche quest'ultimo film dovesse rivelarsi un successo mondiale, non vediamo perché Gunn non possa realizzare uno dei suoi sogni nel cassetto: ovvero un film crossover tra i mondi della Marvel e quelli della DC.

Gunn, sempre attivissimo su Twitter, ha anche risposto a un fan che gli chiedeva quale sarebbe il suo dream-team in un eventuale film crossover Marvel/DC diretto da lui: "King Shark, Rocket, Weasel, & Groot."

Dopo aver terminato il suo impegno sul set di The Suicide Squad, che insieme agli altri film Warner del 2021 uscirà sia in sala che in streaming su HBO Max, Gunn si è messo già al lavoro sulla serie Peacemaker, spin-off del film proprio sul personaggio di John Cena, anch'esso previsto per il debutto sulla piattaforma digitale della Warner.

Dopodiché, Gunn tornerà ai Marvel Studios per cominciare le riprese di Guardiani della Galassia Vol.3, il cui script ha subito alcune modifiche come segnalava Dave Bautista. Modifiche dovute ai ritardi causati dall'iniziale licenziamento di Gunn e poi dal COVID-19.